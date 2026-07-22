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Алієв заявив, що Азербайджан готовий замінити Росію на нафтогазовому ринку ЄС

Цього року країна почала постачання газу до Німеччини в межах десятирічного контракту. 

Алієв заявив, що Азербайджан готовий замінити Росію на нафтогазовому ринку ЄС
Ільхам Алієв
Фото: Minval Politika

Президент Азербайджану Ільхам Алієв запропонував свою країну як альтернативного Росії постачальника нафти та газу для Європи.

Про це він сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Укрінформ.

Алієв зазначив, що Азербайджан готовий збільшити обсяги постачання природного газу до Німеччини понад нинішні 1,5 мільярда кубометрів на рік, однак для цього необхідні додаткові заявки від імпортерів, розширення трубопровідної 

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"Ми можемо, звичайно, збільшити обсяг імпорту, але для цього маємо отримати відповідні запити. Водночас необхідно розширити наявну газову інфраструктуру", - сказав Алієв.

Він повідомив, що цього року Азербайджан розпочав постачання газу до Німеччини в межах десятирічного контракту. А агальний експорт азербайджанського газу торік становив 25 мільярдів кубометрів, значну частину якого було спрямовано до Європи.

Алієв наголосив, що можливості збільшення постачання наразі обмежені пропускною спроможністю Південного газового коридору. 

"І газопровід TAP, і газопровід TANAP працюють на повну потужність. Тепер нам потрібні нові сполучення та нові трубопроводи. Для цього необхідні кошти на інвестиції", - заявив він.

Президент Азербайджану також закликав європейські банки переглянути обмеження на фінансування газових і нафтових інфраструктурних проєктів. "Європейські банки, зокрема Європейський інвестиційний банк, через так звані зелені проєкти припинили підтримку газових і нафтових проєктів. Цю інфраструктуру необхідно спочатку розширити", - сказав Алієв.

За його словами, у разі відновлення доступу до фінансування Азербайджан зможе поступово збільшувати експорт газу також до інших європейських країн.

Раніше також повідомлялося, що Чехія хоче транспортувати азербайджанські газ і нафту через Україну. 

  • Зараз Угорщина і Словаччина залишаються єдиними країнами ЄС, які залежать від російських нафти і газу. Євросоюз планує повністю припинити імпорт енергоносіїв з Росії до кінця 2027 року, щоб позбавити Москву доходів для фінансування війни проти України. 
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