Генштаб: Сили оборони відбили 79 ворожих атак на фронті, бої тривають на кількох напрямках

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Від початку доби агресор 79 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Кореньок, Сопич, Потапівка, Кучерівка, Рогізне, Будки, Волфине, Уланове, Бунякине, Середина-Буда, Бувалине, Бачівськ, Гірки, Суходіл, Товстодубове; на Чернігівщині – Залізний Міст.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один обстріл - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Кутьківка, Малий Бурлук. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставок й Озерного. Три атаки досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Никифорівки та у бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Котлиного, Удачного та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Світле, Шевченко, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районах Тернового й Калинівського.

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На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.