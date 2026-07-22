Росія повторно атакувала Одесу: під завалами знайшли тіло загиблого (оновлено)

Один із ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок.

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Росія вдруге за день атакувала Одесу. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Працівники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці удару, де від будинку та гаражного кооперативу залишились лише руїни.

Фото: Telegram Олега Кіпера Росія вдарила по Одесі

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Фото: Telegram Олега Кіпера Під завалами знайшли тіло чоловіка

Раніше про повторний обстріл міста повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання в житловий сектор. Деталі зʼясовуємо", – написав він у Telegram.

Це підтвердив і голова Одеської ОВА: "Одеса знову під російським ударом. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури".

Він зазначив, що один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування.

Як повідомлялося, вранці ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. На жаль, загинула жінка.