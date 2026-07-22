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Росіяни атакували в Запоріжжі підприємство харчової промисловості (оновлено)

Відомо про поранених.

Росіяни атакували в Запоріжжі підприємство харчової промисловості (оновлено)
російська атака на Запоріжжя 22 липня 2026 року
Фото: Запорізька ОВА

Росіяни атакували дроном підприємство харчової промисловості у Запоріжжі.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, відомо про одного пораненого.

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На території підприємства спалахнула пожежа.

«Палають автівки та приміщення», - додав Федоров.

Оновлення. Згодом стало відомо про трьох потерпілих.

"Допомога медиків знадобилася 33-річній жінці та чоловікам 25 та 41 року", - додав очільник області.

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