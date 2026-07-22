Росіяни атакували в Запоріжжі підприємство харчової промисловості (оновлено)

Росіяни атакували дроном підприємство харчової промисловості у Запоріжжі.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
За його словами, відомо про одного пораненого.
На території підприємства спалахнула пожежа.
«Палають автівки та приміщення», - додав Федоров.
Оновлення. Згодом стало відомо про трьох потерпілих.
"Допомога медиків знадобилася 33-річній жінці та чоловікам 25 та 41 року", - додав очільник області.
- 21 липня росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинули три людини, понад десяток були поранені.