Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по Запоріжжю. Кількість жертв зросла до 3 (доповнено)

Ворог вдарив керованими авіабомбами.

Росія вдарила по Запоріжжю. Кількість жертв зросла до 3 (доповнено)
Російська атака на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Росія вдарила по Запоріжжі. За оновленою інформацією станом на 16:20, кількість жертв зросла до трьох. Поранені 13 людей. 

Ворог застосував по обласному центру керовані авіабомби. За словами глави держави Володимира Зеленського, росіяни атакували багатоповерхівку. 

Оновлення. О 13:33 Федоров повідомив, що збільшилась кількість поранених внаслідок ворожої атаки, і девʼятеро людей потребують допомоги лікарів. Після 16:20 ДСНС повідомила, що жертв уже троє, а поранених – 13. 

Реклама

«Керовані авіабомби ударили по житлових кварталах обласного центру», – написав голова ОВА.

Є пошкодження будинків, авто та нежитлових приміщень. Виникли пожежі.

У ДСНС розповіли, що в пошкодженій багатоповерхівці горіли квартири з третього по дев'ятий поверх. Вибухова хвиля та уламки пошкоджили ще 13 автівок і поруч розташовані будівлі.

Раніше Федоров писав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошували повітряну тривогу.

Наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки на Запоріжжя

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies