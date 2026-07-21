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Росія вдарила по Запоріжжі. За оновленою інформацією станом на 16:20, кількість жертв зросла до трьох. Поранені 13 людей.

Ворог застосував по обласному центру керовані авіабомби. За словами глави держави Володимира Зеленського, росіяни атакували багатоповерхівку.

Оновлення. О 13:33 Федоров повідомив, що збільшилась кількість поранених внаслідок ворожої атаки, і девʼятеро людей потребують допомоги лікарів. Після 16:20 ДСНС повідомила, що жертв уже троє, а поранених – 13.

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«Керовані авіабомби ударили по житлових кварталах обласного центру», – написав голова ОВА.

Є пошкодження будинків, авто та нежитлових приміщень. Виникли пожежі.

У ДСНС розповіли, що в пошкодженій багатоповерхівці горіли квартири з третього по дев'ятий поверх. Вибухова хвиля та уламки пошкоджили ще 13 автівок і поруч розташовані будівлі.

Раніше Федоров писав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошували повітряну тривогу.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки атаки на Запоріжжя