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В Україні розробили закриту ШІ-систему «Марічка» для військових рішень

Якщо командири витрачають 6-12 годин та опрацьовують близько 20 документів для ухвалення рішення, то розробка скоротить цей час до кількох хвилин. 

В Україні розробили закриту ШІ-систему «Марічка» для військових рішень
ШІ
Фото: Державний університет телекомунікацій

Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ представив інтелектуально-інформаційну систему "Марічка". 

Ця закрита нейромережа допомагатиме військовим командирам швидше ухвалювати рішення на полі бою, передає «Суспільне»

Начальник інституту Юрій Клят на брифінгу повідомив, що за чинними нормативами командири полків чи бригад витрачають від шести до 12 годин та опрацьовують близько 20 документів для ухвалення рішення. Нова українська розробка скоротить цей час до кількох хвилин. 

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За принципом роботи система схожа на ChatGPT: вона централізовано збирає інформацію, розраховує співвідношення бойових потенціалів і моделює можливі варіанти дій, однак кінцеве рішення завжди залишатиметься за командиром.

Нейромережа здатна збирати, обробляти і верифікувати дані, автоматично розраховувати співвідношення сил і засобів, оцінювати необхідні ресурси та ймовірні втрати. Крім того, розробка відображає і моделює обстановку на інтерактивній мапі й оперативно інформує про будь-які зміни на фронті.

Назву для проєкту обрали на честь українського жіночого імені. Під час випробувань «Марічка» успішно виконала завдання на тестових даних. Наразі фахівці продовжують навчати систему, захищають канали зв’язку ф завантажують матеріали з грифами «Для службового користування» і «Таємно», а надалі планується робота з документами вищого рівня таємності. Конкретні характеристики системи з міркувань безпеки не розголошують.

Очікують, що «Марічка» підвищить ефективність роботи командних пунктів на рівнях від бригади до армійського корпусу й угруповання військ. Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко додав, що елементи штучного інтелекту вже застосовують у безпілотниках, системах управління зброєю і радарами. Тому нова нейромережа дозволить суттєво прискорити процес обробки даних і загальне управління військами та озброєнням.

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