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На Одещині ліквідовують наслідки займання сухостою та очерету площею 8 гектарів

Місцевим мешканцям рекомендують обмежити тривале перебування на вулиці.

На Одещині ліквідовують наслідки займання сухостою та очерету площею 8 гектарів
Масштабне займання сухостою на Одещині
Фото: Олег Кіпер в Telegram

На околицях Одеси вже другу добу триває ліквідація загоряння сухої трави та очерету. Площа тління становить близько 8 га.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що багато жителів Одеси та Одеського району відчувають їдкий запах диму через тління рослинності на полях зрошення навколо міста. 

 Ліквідацію пожежі ускладнюють відсутність під’їзду до осередків тління та необхідність щоразу призупиняти роботи під час повітряних тривог. 

За даними моніторингу атмосферного повітря, показники не свідчать про критичне погіршення його якості. 

 "Фахівці рекомендують людям із захворюваннями органів дихання, алергією, літнім людям, вагітним жінкам та сімʼям із маленькими дітьми за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, де відчувається запах диму, тримати зачиненими вікна та підтримувати достатній питний режим", - йдеться в повідомленні.

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