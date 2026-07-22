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Російські війська активізували наступальні дії на Харківському та Куп'янському напрямках, однак попри значне нарощування сил не досягають суттєвих результатів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

За його словами, окупанти намагаються продемонструвати бодай якісь успіхи до завершення літньої кампанії, однак ефективність їхніх наступів залишається низькою.

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"Їм треба принаймні симулювати виконання їхніх задач, тому вони зараз і намагаються до кінця літньої кампанії прийти з якимись результатами... Якщо брати ефективність цих спроб, то вона низька", – зазначив Трегубов.

За словами речника, складна ситуація зберігається на Куп'янському напрямку, де росіяни системно тиснуть, намагаючись розділити український плацдарм на схід від річки Оскіл. Також тривають спроби вклинення вздовж державного кордону, зокрема з боку Козачої Лопані.

Крім того, інтенсивні бої тривають навколо Вовчанська, де окупанти прагнуть розширити зону свого контролю, однак досі не можуть повністю захопити місто.

Трегубов наголосив, що інтенсивність бойових дій зросла порівняно з минулим місяцем. За його словами, російська армія активно використовує накопичені резерви, однак стикається з проблемами логістики та забезпечення.

"Ми бачимо велетенські втрати, які не призводять до якихось ефективних здобутків... Приріст захоплених територій абсолютно мінімальний", – підкреслив речник.

За останні два місяці просування російських військ вимірюється лише десятками квадратних кілометрів, що свідчить про невисоку результативність наступальних операцій попри значні людські втрати.