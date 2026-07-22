Росіяни вдарили FPV-дронами по підприємству на Харківщині

Росіяни вдарили FPV-дронами по Дергачівській громаді на Харківщині.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
Під удар вкотре потрапило село Безруки. Там зафіксували влучання на території підприємства.
"Сьогодні близько 20:40 російські війська завдали удару двома FPV-дронами по території підприємства в селі Безруки", - йдеться в повідомлені.
Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.
- Ввечері 21 липня російські війська завдали удару FPV-дроном по території приватного домоволодіння в Безруках. Внаслідок атаки поранений 38-річний місцевий мешканець.