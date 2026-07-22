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Росіяни вдарили FPV-дронами по підприємству на Харківщині

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Росіяни вдарили FPV-дронами по підприємству на Харківщині
Робота з FPV-дроном
Фото: Facebook/28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Росіяни вдарили FPV-дронами по Дергачівській громаді на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Під удар вкотре потрапило село Безруки. Там зафіксували влучання на території підприємства.

"Сьогодні близько 20:40 російські війська завдали удару двома FPV-дронами по території підприємства в селі Безруки", - йдеться в повідомлені.

Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

  • Ввечері 21 липня російські війська завдали удару FPV-дроном по території приватного домоволодіння в Безруках. Внаслідок атаки поранений 38-річний місцевий мешканець. 
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