Росіяни вдарили FPV-дронами по підприємству на Харківщині

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Росіяни вдарили FPV-дронами по Дергачівській громаді на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Під удар вкотре потрапило село Безруки. Там зафіксували влучання на території підприємства.

"Сьогодні близько 20:40 російські війська завдали удару двома FPV-дронами по території підприємства в селі Безруки", - йдеться в повідомлені.

Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.