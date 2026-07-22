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Росіяни двічі атакували АЗС в Сумах: виникли пожежі

Обійшлося без постраждалих.

Росіяни двічі атакували АЗС в Сумах: виникли пожежі
Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко
Фото: Сумська МВА

Російські війська вдарили по двох АЗС у Сумах. На місцях влучання виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Окупанти атакували АЗС у Ковпаківському районі Сум. 

"Внаслідок влучання сталася пожежа. Існує загроза повторного удару. Перебувати поблизу місць влучань небезпечно", - зазначив Кривошеєнко.

Пізніше російський дрон атакував  АЗС у Зарічному районі Сум. Сталося загоряння на території автозаправної станції. 

За попередніми даними, в обох випадках обійшлося без постраждалих. 

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