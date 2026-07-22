Росіяни двічі атакували АЗС в Сумах: виникли пожежі

Російські війська вдарили по двох АЗС у Сумах. На місцях влучання виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Окупанти атакували АЗС у Ковпаківському районі Сум.
"Внаслідок влучання сталася пожежа. Існує загроза повторного удару. Перебувати поблизу місць влучань небезпечно", - зазначив Кривошеєнко.
Пізніше російський дрон атакував АЗС у Зарічному районі Сум. Сталося загоряння на території автозаправної станції.
За попередніми даними, в обох випадках обійшлося без постраждалих.
- У Харкові російські війська вдруге за день завдали удару FPV-дроном по автозаправній станції. Внаслідок атаки сталася пожежа, постраждала 22-річна жінка.