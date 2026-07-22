Головне за середу, 22 липня: новий начальник Генштабу, удари по Харкову, понад 210 бойових зіткнень

Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це президент Володимир Зеленський повідомив 22 липня.

Це досвідчений військовий, який пліч-о-пліч захищав Україну разом з новим головкомом Михайлом Драпатим.

Більше інформації – в новині.

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Із новопризначеним головнокомандувачем Збройних Сил Михайлом Драпатим зустрівся тимчасовий в.о. міністра оборони Євгеній Хмара, повідомили в міністерстві оборони України.

Хмара обговорив продовження ударного і технологічного тиску на Росію. Він додав, що впевнений у генерал-майорі Михайлу Драпатому, якого вчора він мав честь номінувати на посаду головкома.

«Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення Президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони», – сказав він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 липня на фронті від початку доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 липня – в новині.

Російська армія вдарила сьогодні по трьох районах Харкова, шестеро людей постраждали.

Ворожий удар зафіксували у Салтівському районі.

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Ще один ворожий удар – у Немишлянському районі обласного центру. На місці виникло загоряння. У п’ятьох постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес, вони отримують допомогу.

Унаслідок ворожого удару в Шевченківському районі постраждала 22-річна жінка. У неї також гостра реакція на стрес.

Близько 10:20 російські окупанти скинули на Слов’янськ чотири авіабомби ФАБ-250.

Унаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків, частково зруйновано будівлю навчального закладу.

Поранення дістали двоє людей. 59-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. 68-річна жінка від госпіталізації відмовилася – медики надали їй допомогу амбулаторно.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Пізніше президент Зеленський розповів подробиці розмови: "Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили. Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні Президенту Трампу й Американському народові за незмінну підтримку".

Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу перемовних кластерів №2 та №3 для України та Молдови.

Це сталося під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), передає «Європейська правда». Це була вже друга спроба переконати Угорщину і погодити результати для двох країн, однак вона знову завершилася провалом.

Через небажання угорської сторони підтримати рішення це питання відклали. Наступну спробу затвердити результати скринінгу запланували на 1 вересня.

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