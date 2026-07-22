Зеленський підписав укази про звільнення Сирського і Гнатова та призначення Драпатого і Скибюка

Згідно з законодавством, кандидатуру головком президенту подає міністр оборони. Зараз обов'язки міністра виконує Євгеній Хмара, але для повноцінного призначення його мали б звільнити з військової служби.

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення головнокомандувача Олександра Сирського і начальника Генерального штабу Андрія Гнатова. Вона вже опубліковані на його сайті.

Також він звільнив Михайла Драпатого з посади командувача об’єднаних сил Збройних Сил України. Ще одним указом президент призначив його головнокомандувачем.

Замість Гнатова керуватиме Генштабом його заступник Ігор Скибюк.

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«Призначити СКИБЮКА Ігоря Анатолійовича начальником Генерального штабу Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Оновлення керівництва армії

Публічні й масові заклики до заміни головкома почалися цього літа, після рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Президент публічно не комунікував причини такого рішення, але сказав, що в керівництва армії і міністерства оборони були такі розбіжності, через які вони відмовлялися співпрацювати. Федоров звинуватив Сирського в саботажі його рішень і сказав, що той нібито поставив ультиматум його звільнити. Ексміністр сказав, що сам натомість пропонував президенту замінити головкома і начальника Генштабу.

Олександр Сирський коротко прокоментував заяви ексміністра, сказавши, що радіє, що Київська операція дозволила відстояти столицю, в якій тепер проводять брифінги.

Невдоволення деякими рішеннями головкома наростало й через ситуацію зі штурмовими полками, зокрема Скелею, інформацію про насильство й небойові втрати в якій зараз розслідують.

Після закликів відправити Олександра Сирського у відставку президент провів численні зустрічі з військовими командирами і командувачами. З Михайлом Драпатим він зустрічався декілька разів.

21 липня в вечірньому зверненні президент повідомив, що новим головкомом стане Михайло Драпатий – командувач Угруповання об'єднаних сил, раніше – командувач Сухопутних військ.

22 липня президент повідомив про рішення призначити Ігоря Скибюка начальником Генштабу. Скибюк до цього мв посаду заступника начальника ГШ. Раніше командував ДШВ. Герой України.