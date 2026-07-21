Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаПолітика

​У Туреччині розкрили деталі підготовки замаху на Ердогана

Президента Туреччини готувались вбити влітку 2016 року – у повітрі.

​У Туреччині розкрили деталі підготовки замаху на Ердогана
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: EPA/UPG

У Туреччині розкрили подробиці резонансної справи – одразу кількох спроб замаху на Реджепа Ердогана у липні 2016 року. Як пише Turkiye Gazetesі, вбивство вдалось попередити буквально за декілька хвилин до того, як воно могло статись.

За підготовкою злочину стояла організація FETÖ. Джерела журналістів у владі розповіли, що Ердоган мав відвідати військові навчання. Проте через підозрілу активність заходи скасували. Пізніше стало відомо, що з Ердоганом планували вчинити подібно до того, що сталося 6 жовтня 1981 року на Параді Перемоги в Єгипті, де було вбито президента Єгипту Анвара Садата.  

«Вони розгорнули в цьому районі своєрідний загін смертників. Організація була структурована таким чином, що незалежно від того, чи досяг цей загін своєї мети, чи ні, їх не можна було захопити живими», –  зазначили джерела.

Після цієї справи у Туреччині відбулись значні кадрові зміни в армії та правоохоронних органах. Бригадний генерал у відставці Ібрагім Бююкбаш пояснив, що FETÖ вирішила збити літак Ердогана в повітрі ще за три місяці до 15 липня. 

«Якби гелікоптери змогли забрати його з готелю, Ердогана посадили б на той літак і стратили б у повітрі. Більше того, вони б обмовили нашого президента, що «він тікав з кілограмами золота та мільйонами доларів і загинув у зіткненні з силами безпеки», –  пояснив Бююкбаш.

Проте підозрілий літак, який належав швейцарській компанії Albinati Aeronautics, помітили. Протокол було ініційовано зі США. Зокрема, викликали підозру запити на екстрений дозвіл на зліт безпосередньо перед прибуттям Ердогана, а також зникнення заявлених пасажирів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies