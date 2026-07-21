​У Туреччині розкрили деталі підготовки замаху на Ердогана

У Туреччині розкрили подробиці резонансної справи – одразу кількох спроб замаху на Реджепа Ердогана у липні 2016 року. Як пише Turkiye Gazetesі, вбивство вдалось попередити буквально за декілька хвилин до того, як воно могло статись.

За підготовкою злочину стояла організація FETÖ. Джерела журналістів у владі розповіли, що Ердоган мав відвідати військові навчання. Проте через підозрілу активність заходи скасували. Пізніше стало відомо, що з Ердоганом планували вчинити подібно до того, що сталося 6 жовтня 1981 року на Параді Перемоги в Єгипті, де було вбито президента Єгипту Анвара Садата.

«Вони розгорнули в цьому районі своєрідний загін смертників. Організація була структурована таким чином, що незалежно від того, чи досяг цей загін своєї мети, чи ні, їх не можна було захопити живими», – зазначили джерела.

Після цієї справи у Туреччині відбулись значні кадрові зміни в армії та правоохоронних органах. Бригадний генерал у відставці Ібрагім Бююкбаш пояснив, що FETÖ вирішила збити літак Ердогана в повітрі ще за три місяці до 15 липня.

«Якби гелікоптери змогли забрати його з готелю, Ердогана посадили б на той літак і стратили б у повітрі. Більше того, вони б обмовили нашого президента, що «він тікав з кілограмами золота та мільйонами доларів і загинув у зіткненні з силами безпеки», – пояснив Бююкбаш.

Проте підозрілий літак, який належав швейцарській компанії Albinati Aeronautics, помітили. Протокол було ініційовано зі США. Зокрема, викликали підозру запити на екстрений дозвіл на зліт безпосередньо перед прибуттям Ердогана, а також зникнення заявлених пасажирів.