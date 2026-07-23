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Двадцятеро мешканців Херсонщини постраждали, одна людина загинула через атаки РФ

Від обстрілів ворога постраждали 45 населених пунктів.

Двадцятеро мешканців Херсонщини постраждали, одна людина загинула через атаки РФ
наслідки російської атаки у Херсоні, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 45 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще 20 – дістали поранення.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Зеленівка, Станіслав, Широка Балка, Раківка, Урожайне, Костирка, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Дар'ївка, Сагайдачне, Вишневе, Борозенське, Стійке, Шевченківка, Нововоскресенське, Чарівне, Красносільське, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Ромашкове, Олександрівка, Софіївка, Антонівка, Садове, Комишани, Благовіщенське, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Львівські Отруби, Кучерське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, стільникові вежі, магазин, господарську споруду, сільгосптехніку, мікроавтобус, скутер та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 

Якщо мешканці бажають виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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