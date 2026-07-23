На Хмельниччині затримали підозрюваного у підготовці ударів РФ по оборонці та логістиці на заході

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У Хмельницькій області правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці російських ударів по оборонних заводах та логістичних базах на заході України.

Як розповіли у СБУ, чоловік готував координати для нової серії ракетних та дронових атак РФ по західному регіону України. Серед основних цілей, які коригувальнику доручив розвідати ворог, були підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри українських захисників.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку. Зʼясували, що завдання росіян виконував завербований ФСБ місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини.

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До уваги російської спецслужби він потрапив через телеграм-канали із пошуку «швидких грошей», яких він потребував для купівлі наркотичної дози.

Задокументували, як агент об’їжджав місцевість під виглядом велосипедних поїздок, фіксував на смартфон периметри потенційних цілей і передавав відео з геолокаціями куратору з Росії.

Під час обшуку в затриманого знайшли телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.