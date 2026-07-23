Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСуспільствоПодії

У Запоріжжі завербовані росіянами палії за 9 днів улаштували п'ять пожеж

Серед об’єктів, які підпалювали - будівля банку, РАЦС, держспецзв’язку. Один підпал вдалося попередити.

У Запоріжжі завербовані росіянами палії за 9 днів улаштували п'ять пожеж
Фото: donnews.ru

За дев'ять днів у Олександрівському районі Запоріжжя було здійснено п'ять підпалів адмінбудівель. 

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Запорізькій області полковник Валерій Єфремов, передає Укрінформ.

Серед об’єктів, які підпалювали - будівля банку, РАЦС, держспецзв’язку. Один підпал вдалося попередити.

Реклама

“Ворог вербує у соцмережах та на сайтах знайомств наших молодих людей і підбиває їх робити ці злочини. У Телеграм-каналі знайомств “Дайвінчік” ворог створює фейковий аккаунт дівчини, знайомиться із хлопцями, пропонує зустріч. Хлопці йдуть, але потім їм телефонують спецслужби РФ під виглядом працівників СБУ і кажуть, що дівчина виявилась диверсанткою, скидають відео її затримання та просять допомогти затримати її куратора, який нібито закрився в такій-то будівлі. Кажуть, що треба підпалити будівлю, щоб він вибіг і потім його затримали”, - розповів Єфремов.

Він зазначив, що в таку сумнівну історію молодики вірять. Серед затриманих, а це чоловіки здебільшого 2000 року народження, є навіть військовий.

Читайте такожЗнову палають авто військових: як убезпечити себе від диверсантів

За словами правоохоронців, із початку року в Запоріжжі були вчинені 12 підпалів. Знищували і військовий транспорт, і адмінбудівлі. 

Як повідомлялося, недавно українські правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у підпалах на замовлення РФ. Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies