За дев'ять днів у Олександрівському районі Запоріжжя було здійснено п'ять підпалів адмінбудівель.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Запорізькій області полковник Валерій Єфремов, передає Укрінформ.

Серед об’єктів, які підпалювали - будівля банку, РАЦС, держспецзв’язку. Один підпал вдалося попередити.

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“Ворог вербує у соцмережах та на сайтах знайомств наших молодих людей і підбиває їх робити ці злочини. У Телеграм-каналі знайомств “Дайвінчік” ворог створює фейковий аккаунт дівчини, знайомиться із хлопцями, пропонує зустріч. Хлопці йдуть, але потім їм телефонують спецслужби РФ під виглядом працівників СБУ і кажуть, що дівчина виявилась диверсанткою, скидають відео її затримання та просять допомогти затримати її куратора, який нібито закрився в такій-то будівлі. Кажуть, що треба підпалити будівлю, щоб він вибіг і потім його затримали”, - розповів Єфремов.

Він зазначив, що в таку сумнівну історію молодики вірять. Серед затриманих, а це чоловіки здебільшого 2000 року народження, є навіть військовий.

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За словами правоохоронців, із початку року в Запоріжжі були вчинені 12 підпалів. Знищували і військовий транспорт, і адмінбудівлі.

Як повідомлялося, недавно українські правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у підпалах на замовлення РФ. Затриманим загрожує до 10 років тюрми.