Унаслідок сьогоднішніх російських атак у Херсоні постраждали два чоловіки

У середмісті Херсона внаслідок російського авіаудару постраждав 69-річний чоловік.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
На момент удару чоловік перебував на балконі своєї квартири.
У потерпілого діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та уламкове поранення правої стопи.
Медики надали чоловікові необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.
Близько 11:30 російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у селищі Молодіжне. Унаслідок атаки поранення дістав 67-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба і нижніх кінцівок.
Постраждалого доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
До лікарні звернувся 18-річний херсонець, який постраждав внаслідок дронової атаки вчора близько 11:30 у Корабельному районі міста. Він дістав мінно-вибухову травму та контузію. Після надання допомоги постраждалий лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 45 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще 20 – дістали поранення.
- Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, стільникові вежі, магазин, господарську споруду, сільгосптехніку, мікроавтобус, скутер та приватні автомобілі.