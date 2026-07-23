На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок сьогоднішніх російських атак у Херсоні постраждали два чоловіки

Також стало відомо про юнака, пораненого унаслідок вчорашнього удару окупантів.

Унаслідок сьогоднішніх російських атак у Херсоні постраждали два чоловіки
Фото: Ксенія Новицька

У середмісті Херсона внаслідок російського авіаудару постраждав 69-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

На момент удару чоловік перебував на балконі своєї квартири.

Реклама

У потерпілого діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та уламкове поранення правої стопи.

Медики надали чоловікові необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Близько 11:30 російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у селищі Молодіжне. Унаслідок атаки поранення дістав 67-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба і нижніх кінцівок.

Постраждалого доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

До лікарні звернувся 18-річний херсонець, який постраждав внаслідок дронової атаки вчора близько 11:30 у Корабельному районі міста. Він дістав мінно-вибухову травму та контузію. Після надання допомоги постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

  • Упродовж минулої доби російська армія атакувала 45 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще 20 – дістали поранення.
  • Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, стільникові вежі, магазин, господарську споруду, сільгосптехніку, мікроавтобус, скутер та приватні автомобілі.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies