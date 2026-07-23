Унаслідок сьогоднішніх російських атак у Херсоні постраждали два чоловіки

Також стало відомо про юнака, пораненого унаслідок вчорашнього удару окупантів.

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У середмісті Херсона внаслідок російського авіаудару постраждав 69-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

На момент удару чоловік перебував на балконі своєї квартири.

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У потерпілого діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та уламкове поранення правої стопи.

Медики надали чоловікові необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Близько 11:30 російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у селищі Молодіжне. Унаслідок атаки поранення дістав 67-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба і нижніх кінцівок.

Постраждалого доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

До лікарні звернувся 18-річний херсонець, який постраждав внаслідок дронової атаки вчора близько 11:30 у Корабельному районі міста. Він дістав мінно-вибухову травму та контузію. Після надання допомоги постраждалий лікуватиметься амбулаторно.