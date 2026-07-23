Коли військовий потрапляє на лікування у цивільну лікарню, лікарю варто оформити йому МВТН – медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Без МВТН у військового можуть виникати труднощі.

Про це у проєкті LB.ua “Наші гідні” розповів Дмитро Самофалов, керівник Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони.

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За словами Самофалова, військова електронна система поки не поєднана з цивільною. Тому коли військовослужбовець потрапляє в цивільний медзаклад,, він “зникає для свого начмеда, і відстежити далі його рух складно”.

“МВТН - це підстава для лікарняного. Але у військовослужбовців немає лікарняних. Ми можемо бути у відпустці для лікування, на стаціонарному лікуванні або у військовій частині. Через це МВТН не оформлюють для військовослужбовців, – каже Самофалов. – Але МВТН – це зовсім інше, про тимчасову непрацездатність у зв'язку з травмою і так далі”.

Коли лікар оформлює військовослужбовцю МВТН, його можуть відстежувати. Це зокрема важливо для продовження виплат.

“Коли військовослужбовець потрапляє в лікарню з пораненням, ми продовжуємо йому сплачувати 100 000, бо поранення вважається ще як на бойових, – пояснює Самофалов. – Якщо я командир частини, і не бачу, що він там [на бойових]. Які підстави сплачувати ці 100 000?”.

Відповідно, треба відстежити тоді військового через начмеда. А це важко, коли військові лікуються, реабілітуються, переміщуються по медзакладах, які можуть бути по всій країні.

“Ми працюємо над тим, щоб були створені нормальні е-інструменти для відслідковування”, – додав керівник медичного департаменту Міноборони.

Повна наша розмова – тут.



