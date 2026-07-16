У «Добробуті» стартувало клінічне дослідження для пацієнтів із тяжкою бронхіальною астмою

Тяжка неконтрольована бронхіальна астма — форма захворювання, за якої симптоми та загострення зберігаються попри постійне лікування.

Такі пацієнти часто потребують курсів системних кортикостероїдів, мають обмеження у повсякденному житті та вищий ризик госпіталізацій.

Сьогодні одним із перспективних напрямів лікування є біологічна терапія, яка впливає на механізми розвитку захворювання та може допомогти досягти кращого контролю астми.

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«Для людини з тяжкою неконтрольованою астмою головне бажання — жити без постійного страху перед черговим загостренням, госпіталізацією чи необхідністю знову приймати системні кортикостероїди. Коли стандартної терапії недостатньо, ми шукаємо нові можливості допомогти пацієнту. Саме для цього проводяться клінічні дослідження — вони дозволяють оцінити ефективність інноваційних методів лікування та наблизити їх до тих, хто найбільше цього потребує», — зазначила керівниця Центру клінічних досліджень медичної мережі «Добробут», лікарка-пульмонологиня Ксенія Секретна.

Взяти участь у дослідженні можуть люди віком від 18 до 80 років із підтвердженим діагнозом бронхіальної астми тривалістю не менше двох років, які мають тяжку неконтрольовану форму захворювання, попри постійне лікування інгаляційними кортикостероїдами у середніх або високих дозах у поєднанні щонайменше з одним додатковим контролюючим препаратом.

Важливою умовою є наявність щонайменше двох загострень астми протягом останніх 12 місяців, що потребували лікування системними кортикостероїдами, маса тіла не менше 40 кг та відповідність іншим критеріям протоколу, яка визначається під час скринінгового обстеження.

Участь у дослідженні може бути неможливою за наявності активної клінічно значущої інфекції, окремих супутніх захворювань, невідповідності функціональних показників легень вимогам протоколу або інших обставин, визначених протоколом дослідження.

Усі учасники перебуватимуть під постійним наглядом команди спеціалістів та отримають доступ до досліджуваного біологічного препарату, безоплатні консультації лікарів, лабораторні й інструментальні обстеження, регулярний моніторинг перебігу захворювання, а також трансфер до клінічної бази та харчування під час візитів.

Безпека учасників є головним пріоритетом дослідження. Перед включенням кожен кандидат проходить комплексне скринінгове обстеження, а рішення про участь ухвалюється лише після підтвердження відповідності всім критеріям протоколу. Участь у дослідженні є добровільною, а пацієнт може припинити її на будь-якому етапі.

До участі запрошуються пацієнти з усієї України.

Дослідження проводиться відповідно до міжнародних стандартів належної клінічної практики (ICH GCP), чинного законодавства України та після схвалення Державного експертного центру МОЗ України і Комісії з питань етики.

Щоб отримати детальну інформацію або записатися на попередню консультацію, телефонуйте за номером 067 150 29 87 (Ольга Жмурко, менеджерка з клінічних досліджень медичної мережі «Добробут») або пишіть у месенджери.