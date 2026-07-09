«Добробут» очолив рейтинг приватних клінік України за версією Forbes

Редакція сформувала рейтинг на основі аналізу даних YC.Market про компанії із КВЕДами медичної практики.

Врахували лише багатопрофільні приватні клініки, виключивши заклади єдиної спеціалізації, лабораторії та стоматології.

Після об’єднання даних пов'язаних юридичних осіб Forbes Ukraine визначили 25 найбільших брендів за сукупним виторгом і звернулися до них із запитом щодо податкової інформації.

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Детальні фінансові дані за 2025 рік надали лише 15 компаній, серед яких і медична мережа «Добробут».

У 2025 році «Добробут» сплатив 840 млн грн податків — на 45% більше, ніж роком раніше.

Дохід компанії за підсумками року сягнув 4,4 млрд грн, а лікарі мережі надали допомогу понад 323 тисячам пацієнтів, здійснивши майже 2 мільйони візитів.

«Для нас перше місце в рейтингу Forbes є підтвердженням того, що сучасна приватна медицина може бути відповідальним і відкритим гравцем на ринку. Чесна сплата податків, прозорі фінансові процеси та довгострокові інвестиції в розвиток — це невід'ємна частина відповідальності бізнесу перед державою та суспільством. Водночас головний результат для нас — це довіра пацієнтів, яку ми щодня підтверджуємо якістю медичної допомоги. Ми прагнемо, щоб кожна людина отримувала сучасне лікування за українськими та міжнародними стандартами, доступ до інноваційних технологій і турботливе ставлення на кожному етапі взаємодії з лікарями. Особливо під час війни, коли стійкість країни залежить від того, наскільки сумлінно кожен виконує свою частину зобов’язань», — зазначив генеральний директор медичної мережі «Добробут» Сергій Орел.

За оцінкою Forbes, приватна медицина сьогодні є одним із найдинамічніших секторів української економіки. Сукупний виторг 20 найбільших багатопрофільних приватних клінік перевищив 16 млрд грн, а середнє зростання ринку за 2025 рік становило майже 40%.

Лідерство «Добробуту» в цьому рейтингу є свідченням не лише масштабу компанії, а й її системного розвитку, фінансової прозорості та відповідального ведення бізнесу.

Попри виклики воєнного часу, «Добробут» продовжує інвестувати в розвиток медичної інфраструктури та освіти, відкривати нові клініки, впроваджувати сучасні технології лікування, розширювати напрями психічного здоров'я, клінічних досліджень та високоспеціалізованої медичної допомоги.