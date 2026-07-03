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У «Добробуті» стартувало клінічне дослідження для пацієнтів із хворобою Крона

Медична мережа «Добробут» оголошує набір пацієнтів із хворобою Крона до міжнародного клінічного дослідження нового таблетованого препарату для лікування помірно тяжких і тяжких форм захворювання.

У «Добробуті» стартувало клінічне дослідження для пацієнтів із хворобою Крона
В Центрі репродуктології Добробуту.
Фото: надано ММ 'Добробут'

Це вже друге клінічне дослідження для пацієнтів із хворобою Крона, яке проводиться в мережі: паралельно триває ще одне випробування, у якому вивчається інноваційний біологічний препарат.

Мета дослідження – оцінити ефективність і безпеку нового таблетованого препарату та з'ясувати, чи може він допомогти краще контролювати запалення в кишківнику та симптоми хвороби. 

Нове дослідження проводиться відповідно до міжнародних стандартів належної клінічної практики (GCP) та після схвалення Державного експертного центру МОЗ України і комісії з питань етики. Права, безпека та конфіденційність учасників є головним пріоритетом на всіх етапах дослідження.

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Учасники програми безоплатно отримують доступ до досліджуваного препарату у вигляді капсули, що приймається один раз на добу, консультації лікарів-дослідників, лабораторні та інструментальні обстеження, включно з колоноскопією під медикаментозним сном. Для пацієнтів також передбачене безкоштовне транспортування в межах Києва та Київської області.

«Хвороба Крона — це хронічне захворювання, яке суттєво впливає на якість життя людини. Попри появу сучасних методів лікування, частина пацієнтів не досягає стійкого контролю над хворобою або з часом втрачає відповідь на терапію. Саме тому пошук нових лікарських засобів залишається надзвичайно важливим. Клінічні дослідження дають можливість оцінити перспективні методи лікування, а пацієнтам — отримати доступ до інноваційної терапії під постійним наглядом дослідницької команди», — зазначила керівниця Центру клінічних досліджень медичної мережі «Добробут» Ксенія Секретна.

До участі можуть бути запрошені пацієнти віком від 18 до 75 років із підтвердженим діагнозом хвороби Крона, які мають помірно або сильно виражені симптоми хвороби (біль у животі, діарею, інші прояви) та вже отримували лікування, однак воно виявилося недостатньо ефективним, втратило ефективність з часом або спричинило непереносимість.

Водночас участь у дослідженні має чітко визначені критерії безпеки. До програми не можуть бути включені пацієнти з окремими супутніми захворюваннями, активними тяжкими інфекціями, певними онкологічними захворюваннями в анамнезі, а також низкою інших станів, передбачених протоколом дослідження.

Перед включенням до програми всі кандидати проходять попередній скринінг. Дослідницька команда вивчає медичну документацію, оцінює відповідність критеріям досліджень і пропонує пацієнту найбільш відповідну програму. Остаточне рішення щодо участі ухвалюється лише після комплексної оцінки стану здоров'я. Усі можливі ризики та невідомості пояснюються пацієнту перед підписанням інформованої згоди. 

Щоб отримати детальну інформацію або записатися на попередню консультацію, телефонуйте за номером 067 150 29 87 (Ольга Жмурко, менеджерка з клінічних досліджень медичної мережі «Добробут») або звертайтеся у месенджери.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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