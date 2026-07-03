Такими є орієнтовні дані, озвучені під час пресконференції Олександрою Терлецькою, мамою загиблого у ДТП 12-річного Гріши Глушича.
Це порівняння орієнтовне на основі даних Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Патрульної поліції.
За цими ж даними, травмовані у ДТП перевищують майже втричі кількість травмованих цивільних від прильотів і повномасштабної війни – орієнтовно 115 585 проти 40 621.
«У неділю буде місяць з дня загибелі Гріши – ми багато чого робимо вперше. Дуже багато болю. Люди пишуть свої історії, як загинули їхні близькі, мами, діти, кохані чоловіки і дружини не від російської агресії, а на дорогах у ДТП, яких можна було уникнути. Я всіх їх читаю і намагаюся відповідати. Це жахливі історії, про пʼяних за кермом, про людей, які втікали після скоєного і яких досі не знайшли. Тобто порушники залишились непокараними», — сказала мама Гріши Глушича Олександра Терлецька.
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