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Кількість травмованих у ДТП в Україні орієнтовно втричі перевищує цивільних поранених від війни – дані двох відомств

За чотири роки повномасштабної війни у ДТП Україна втратила 12 295 людей, тоді як цивільні жертви війни – 15 012. 

Кількість травмованих у ДТП в Україні орієнтовно втричі перевищує цивільних поранених від війни – дані двох відомств
Батьки Гріши – Олексій Глушич та Олександра Терлецька
Фото: скрин відео

Такими є орієнтовні дані, озвучені під час пресконференції Олександрою Терлецькою, мамою загиблого у ДТП 12-річного Гріши Глушича.

Це порівняння орієнтовне на основі даних Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Патрульної поліції.

За цими ж даними, травмовані у ДТП перевищують майже втричі кількість травмованих цивільних від прильотів і повномасштабної війни – орієнтовно 115 585 проти 40 621.

Зведені орієнтовні дані від Патрульної поліції та Моніторингової місії ООН. Графік ГО &quot;Життя&quot;
Зведені орієнтовні дані від Патрульної поліції та Моніторингової місії ООН. Графік ГО "Життя"

«У неділю буде місяць з дня загибелі Гріши – ми багато чого робимо вперше. Дуже багато болю. Люди пишуть свої історії, як загинули їхні близькі, мами, діти, кохані чоловіки і дружини не від російської агресії, а на дорогах у ДТП, яких можна було уникнути. Я всіх їх читаю і намагаюся відповідати. Це жахливі історії, про пʼяних за кермом, про людей, які втікали після скоєного і яких досі не знайшли. Тобто порушники залишились непокараними», — сказала мама Гріши Глушича Олександра Терлецька. 

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