На Львівщині виявили випадки тропічної малярії

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На Львівщині виявили 2 випадки тропічної малярії.

Про це повідомила директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

Жінки перебувають в міській інфекційній лікарні. Відомо, що вони відвідували Танзанію, острів Занзібар.

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"Через 2 дні після повернення з подорожі відмітили ознаки застуди. Надалі температура підвищувалася, турбував озноб, головний біль", - йдеться в повідомленні.

Наталія Тімко зазначила, що Танзанія є країною, де малярія не рідкість. Переносниками хвороби є комарі.

Від початку року вже зареєстровано 4 випадки тропічної малярії, всі з Занзібару.

"Щоб уникнути захворювання варто перед подорожжю вживати протималярійні препарати, які призначить лікар. Вакцина в Україні поки відсутня. Для лікування є специфічні препарати", - зазначила Тімко.