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На Львівщині виявили випадки тропічної малярії

Напередодні, жінки відвідували Занзібар.

На Львівщині виявили випадки тропічної малярії
Ілюстративне фото
Фото: Flickr/espressoscience.com

На Львівщині виявили 2 випадки тропічної малярії.

Про це повідомила директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

Жінки перебувають в міській інфекційній лікарні. Відомо, що вони відвідували Танзанію, острів Занзібар. 

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"Через 2 дні після повернення з подорожі відмітили  ознаки застуди. Надалі температура підвищувалася, турбував озноб, головний біль", - йдеться в повідомленні.

Наталія Тімко зазначила, що Танзанія є країною, де малярія не рідкість. Переносниками хвороби є комарі. 

Від початку року вже зареєстровано 4 випадки тропічної малярії, всі з Занзібару.

"Щоб уникнути захворювання варто перед подорожжю вживати протималярійні препарати, які призначить лікар. Вакцина в Україні поки відсутня. Для лікування є специфічні препарати", - зазначила Тімко.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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