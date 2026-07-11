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За перше півріччя 2026 року в Україні провели 327 трансплантацій органів

У листі очікування на трансплантацію перебувають 4290 пацієнтів.

За перше півріччя 2026 року в Україні провели 327 трансплантацій органів
Український центр трансплант-координації
Фото: facebook/Український центр трансплант-координації

В першому півріччі 2026 року українська система трансплантації демонструє позитивну динаміку. За шість місяців у 21 медичному закладі України проведено 327 органних трансплантацій. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Стабільно високою залишається частка трансплантацій від посмертного донора — понад 73% від загальної кількості пересадок.

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Як зазначили в МОЗ, за перше півріччя 2026 року в Україні проведено:

  • 184 трансплантації нирки;
  • 88 трансплантацій печінки;
  • 55 трансплантацій серця.

Найбільше трансплантацій за цей період виконали у Першому медичному об’єднанні Львова — там допомогу отримали 84 пацієнти.

До п’ятірки закладів, які провели найбільше органних пересадок, також увійшли:

  • Медичний центр міста Києва — 46 трансплантацій;
  • Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова — 40;
  • Інститут серця МОЗ України — 37;
  • Клініка “Оберіг” — 35 трансплантацій.

Із 327 трансплантацій, кожна десята була виконана дитині. Відтепер після пацієнтів із першим статусом екстреності донорські органи першочергово пропонуються дітям, які потребують трансплантації.

"Продовжує розвиватися і система посмертного донорства. За шість місяців 2026 року було виявлено 94 потенційних посмертних донори після констатації смерті мозку. У 80 випадках донорство стало можливим. Це означає, що 80 людей після своєї смерті врятували життя іншим", - заявили в МОЗ.

Станом на 1 липня 2026 року у листі очікування на трансплантацію перебувають 4290 пацієнтів. Серед тих, хто чекає на трансплантацію, — 94 дитини.

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