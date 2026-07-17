Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
ГоловнаЗдоров'я

«Доступні ліки» масштабно розширили: до програми додали 260 нових препаратів для лікування серцево-судинних захворювань

До державної програми «Доступні ліки» додали ще 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати пацієнти можуть отримати безоплатно, ще 87 — з частковою доплатою. Електронні рецепти на нові лікарські засоби вже доступні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Доступні ліки» масштабно розширили: до програми додали 260 нових препаратів для лікування серцево-судинних захворювань
Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'
Фото: lviv.media

За словами міністра, серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні, спричиняючи 68% усіх летальних випадків. Водночас значну частину таких захворювань можна попередити завдяки ранньому виявленню ризиків, профілактиці та своєчасному лікуванню.

Розширення програми є частиною комплексного підходу «Здорове серце», який передбачає впровадження програми «Скринінг здоров’я 40+», підвищення тарифів на кардіохірургічну допомогу, безоплатне планове та ургентне стентування судин серця, а також забезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами.

Після оновлення програма «Доступні ліки» охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів.

Особливістю цього етапу розширення стало впровадження механізму підтримки препаратів, виробництво яких локалізоване в Україні. Завдяки цьому до програми включили 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва.

Наразі програма «Доступні ліки» налічує 1038 позицій лікарських засобів. Отримати їх можна у 17 470 аптеках по всій країні. Від початку роботи програми нею вже скористалися понад 6,43 мільйона українців.

Повний перелік препаратів опубліковано на сайті МОЗ, а знайти найближчу аптеку, що відпускає ліки за електронним рецептом, можна через дашборд НСЗУ «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies