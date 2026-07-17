«Доступні ліки» масштабно розширили: до програми додали 260 нових препаратів для лікування серцево-судинних захворювань

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

До державної програми «Доступні ліки» додали ще 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати пацієнти можуть отримати безоплатно, ще 87 — з частковою доплатою. Електронні рецепти на нові лікарські засоби вже доступні.

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Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'

За словами міністра, серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні, спричиняючи 68% усіх летальних випадків. Водночас значну частину таких захворювань можна попередити завдяки ранньому виявленню ризиків, профілактиці та своєчасному лікуванню.

Розширення програми є частиною комплексного підходу «Здорове серце», який передбачає впровадження програми «Скринінг здоров’я 40+», підвищення тарифів на кардіохірургічну допомогу, безоплатне планове та ургентне стентування судин серця, а також забезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами.

Після оновлення програма «Доступні ліки» охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів.

Особливістю цього етапу розширення стало впровадження механізму підтримки препаратів, виробництво яких локалізоване в Україні. Завдяки цьому до програми включили 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва.

Наразі програма «Доступні ліки» налічує 1038 позицій лікарських засобів. Отримати їх можна у 17 470 аптеках по всій країні. Від початку роботи програми нею вже скористалися понад 6,43 мільйона українців.

Повний перелік препаратів опубліковано на сайті МОЗ, а знайти найближчу аптеку, що відпускає ліки за електронним рецептом, можна через дашборд НСЗУ «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом».