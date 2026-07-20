Пацієнти з діабетом ІІ типу на інсулінотерапії зможуть безоплатно отримувати тест-смужки: уряд розширив програму «Доступні ліки»

Із вересня 2026 року люди з цукровим діабетом ІІ типу, які потребують інсулінотерапії, зможуть безоплатно отримувати тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові за державною програмою «Доступні ліки».

Дотепер тест-смужки в межах програми були доступні лише для пацієнтів із цукровим діабетом І типу — їхню реімбурсацію запровадили у 2023 році. Відтепер право на безоплатне отримання цих медичних виробів матимуть також пацієнти з діабетом ІІ типу, які проходять інсулінотерапію.

У МОЗ наголошують, що регулярний контроль рівня глюкози є важливою складовою безпечного лікування людей, які використовують інсулін. Самоконтроль дозволяє своєчасно виявляти небезпечне підвищення або зниження рівня цукру в крові, коригувати терапію та запобігати розвитку гострих і хронічних ускладнень діабету.

Програма «Доступні ліки» передбачає, що пацієнти можуть отримати лікарські засоби та медичні вироби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Їхню вартість аптекам компенсує Національна служба здоров’я України в межах Програми медичних гарантій.

Щоб отримати тест-смужки, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися до аптеки, яка має договір із НСЗУ. Такі аптеки можна впізнати за наліпкою «Тут є "Доступні ліки"», знайти на електронній карті місць відпуску препаратів або дізнатися про них за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.