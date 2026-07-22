За підтримки Міністерства у справах ветеранів та Veteran Hub «Добробут» відкриває новий набір на безоплатне навчання медиків-ветеранів/ок в межах проєкту «Медосвіта для героїв».

Минулого року проєкт отримав 69 заявок від військових медиків.

Для когось участь у «Медосвіті для героїв» стала можливістю оновити знання після тривалої військової служби, для когось — здобути нову спеціалізацію та розпочати новий професійний етап, а для декого — тим самим кроком, який допоміг знайти сили й мотивацію залишитися в медицині.

Цьогоріч ще 20 ветеранів/ок з медичною освітою мають можливість долучитися до навчання в “Академії Добробут”, обравши медичну спеціалізацію відповідно до потреб та досвіду.

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Серед переліку є спеціалізації як для лікарів/ок, так і для медсестер/братів.

Навчання триватиме в середньому 3 місяці, проходитиме у змішаному форматі — онлайн та офлайн у Києві в «Академії Добробут».

Деталі проєкту та форму заявки шукайте за посиланням.

Дедлайн подачі заявки – 2 серпня