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«Добробут» відкриває новий набір на безоплатне навчання медиків-ветеранів

За підтримки Міністерства у справах ветеранів та Veteran Hub «Добробут» відкриває новий набір на безоплатне навчання медиків-ветеранів/ок в межах проєкту «Медосвіта для героїв».

«Добробут» відкриває новий набір на безоплатне навчання медиків-ветеранів
“Добробут” запускає проєкт безоплатного навчання медиків-ветеранів за підтримки Мінветеранів та Veteran Hub
Фото: Добробут

Минулого року проєкт отримав 69 заявок від військових медиків. 

Для когось участь у «Медосвіті для героїв» стала можливістю оновити знання після тривалої військової служби, для когось — здобути нову спеціалізацію та розпочати новий професійний етап, а для декого — тим самим кроком, який допоміг знайти сили й мотивацію залишитися в медицині.

Цьогоріч ще 20 ветеранів/ок з медичною освітою мають можливість долучитися до навчання в “Академії Добробут”, обравши медичну спеціалізацію відповідно до потреб та досвіду. 

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Серед переліку є спеціалізації як для лікарів/ок, так і для медсестер/братів. 

Навчання триватиме в середньому 3 місяці, проходитиме у змішаному форматі — онлайн та офлайн у Києві в «Академії Добробут».

Деталі проєкту та форму заявки шукайте за посиланням.

Дедлайн подачі заявки – 2 серпня

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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