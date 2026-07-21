Розкрадання 241 мільйона на обладнанні для Національного інституту раку: НАБУ і САП завершили розслідування

Наприкінці 2021 року зловмисники намагалися вкрасти ще 16,9 мільйона гривень на закупівлі обладнання для ковідного ізолятора.

НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо групи, яка організувала масштабне розкрадання коштів на закупівлі медичного обладнання для онкохворих.

Як ідеться на сайті Бюро, слідчі з'ясували, що керівник великої групи постачальників залучив до схеми співробітників своїх компаній і службових осіб Національного інституту раку. Вони повністю контролювали закупівлі в закладі, імітували аналіз ринку та штучно усували з тендерів інших учасників.

Щоб заволодіти якомога більшою сумою, учасники схеми завищували вартість обладнання у три-чотири рази. Для цього вони додавали до ланцюга постачання підконтрольні закордонні фірми і змінювали комплектацію товарів. Слідчі отримали докази цього завдяки співпраці з правоохоронцями із 14 країн світу.

Загалом упродовж 2021–2022 років під час реалізації проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР» учасники оборудки заволоділи понад 241 мільйоном гривень державних коштів.

Окрім цього, наприкінці 2021 року зловмисники намагалися вкрасти ще 16,9 мільйона гривень на закупівлі обладнання для ковідного ізолятора в інституті, проте з незалежних від них причин не змогли довести цей задум до кінця.

Правоохоронці викрили схему торік у червні. Наразі шістьом учасникам злочинної організації, серед яких посадовці інституту та представники приватних компаній, оновили підозри та оголосили нові за кількома статтями Кримінального кодексу України.