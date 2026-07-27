Унаслідок атак РФ на Херсон постраждали двоє чоловіків

Унаслідок ранкової атаки російського дрона на автомобіль у Центральному районі Херсона постраждав 68-річний чоловік.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, обличчя й кінцівок. Наразі медики проводять дообстеження.
Близько 08:30 російські окупанти атакували безпілотником Дніпровський район.
Контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та лівої руки отримав 68-річний херсонець.
Наразі потерпілого доправлено до лікарні. Його стан – середньої тяжкості.
- Упродовж минулої доби семеро мешканців Херсонської області отримали поранення через російські атаки. Під обстрілами перебували понад 30 населених пунктів.
- Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 13 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду, автівку швидкої та приватні автомобілі.