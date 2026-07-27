Унаслідок атак РФ на Херсон постраждали двоє чоловіків

Армія окупантів атакувала два райони міста.

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Фото: З відкритих джерел

Унаслідок ранкової атаки російського дрона на автомобіль у Центральному районі Херсона постраждав 68-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, обличчя й кінцівок. Наразі медики проводять дообстеження.

Близько 08:30 російські окупанти атакували безпілотником Дніпровський район.

Контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та лівої руки отримав 68-річний херсонець.

Наразі потерпілого доправлено до лікарні. Його стан – середньої тяжкості.