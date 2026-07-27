Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок атак РФ на Херсон постраждали двоє чоловіків

Армія окупантів атакувала два райони міста.

Унаслідок атак РФ на Херсон постраждали двоє чоловіків
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок ранкової атаки російського дрона на автомобіль у Центральному районі Херсона постраждав 68-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, обличчя й кінцівок. Наразі медики проводять дообстеження.

Близько 08:30 російські окупанти атакували безпілотником Дніпровський район.

Контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та лівої руки отримав 68-річний херсонець. 

Наразі потерпілого доправлено до лікарні. Його стан – середньої тяжкості.

  • Упродовж минулої доби семеро мешканців Херсонської області отримали поранення через російські атаки. Під обстрілами перебували понад 30 населених пунктів.
  • Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 13 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду, автівку швидкої та приватні автомобілі.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies