Вночі Росія атакувала дронами. 21 безпілотник влучив

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У ніч на 27 липня російська армія атакувала Україну 147 безпілотниками різних типів. 21 дрон влучив на 10 локаціях, ще у 7 місцях впали уламки.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

«У ніч на 27 липня (з 18:00 26 липня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 27 липня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.