Вчора росіяни вбили двох людей на Запоріжжі

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запорізьку область із авіації, артилерії та дронами. Загинули двоє людей, і ще 13 осіб поранені.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, є жертва та постраждалі у Запоріжжі. Росіяни атакували місто КАБами. Там пошкоджені житлові та нежитлові будівлі та навчальний заклад.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 917 ударів по 45 населених пунктах області.

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Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Запоріжжю, Малокатеринівці, Любицькому, Ясній Поляні, Зарічному, Зеленій Діброві, Оріхову, Червоній Криниці, Новоандріївці, Микільському, Червоному Яру, Новопавлівці, Преображенці, Шевченківському, Зеленому.

634 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Тернувате, Біленьке, Антонівку, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу.

261 артудар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малим Щербакам, Залізничному, Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Надійшло 124 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.