Від початку доби на фронті відбулося 231 боєзіткнення

Також ворог завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет.

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Загалом від початку цієї доби відбулося 231 бойове зіткнення.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет, здійснив 71 авіаційний удар, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4964 дрони-камікадзе та здійснив 1842 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 58 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Куп'янськ, Подоли та Курилівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Шістнадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Лиману, Діброви та Озерного; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Пискунівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Діброви, Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки та Іллінівки; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Мирне, Василівка, Шевченко, Новий Донбас, Павлівка, Котлине, Новогришине, Новоолександрівка та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 36 окупантів та 18 — поранено; знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи та п'ять одиниць автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 224 безпілотні літальні апарати різних типів.Десять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Тернувате, Гірке, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Дві атаки тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Лук'янівського.

На Олександрівському та Придніпровському напрямках ворожих штурмових дій не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.