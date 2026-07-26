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Росіяни атакували FPV-дроном екіпаж патрульних у Краматорську

Постраждав правоохоронець і пошкоджено автомобіль.

У Краматорську Донецької області російські військові атакували FPV-дроном екіпаж патрульної поліції. В результаті один правоохоронець дістав поранень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції. 

Фото: Нацполіція

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"Нещодавно ворог вчергове атакував місто. FPV-дроном він поцілив в екіпаж патрульних. Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити транспортний засіб", – йдеться у повідомленні.

Постраждалому надали необхідну медичну допомогу, наразі загрози його життю немає.

Також унаслідок атаки значних пошкоджень зазнав службовий автомобіль патрульних.

Фото: Нацполіція

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