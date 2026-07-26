У Харкові росіяни атакували житловий будинок, є жертви та поранені

Унаслідок атак по Слобідському району є загиблий та поранені.

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Росіяни атакували FPV-дроном автомобіль у Шевченківському районі Харкова та житловий будинок у Слобідському районі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 26 липня близько 05:50 російські військові завдали удару FPV-дроном на оптоволокні по Шевченківському району м. Харкова. Влучання – в автомобіль хлібокомбінату.

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Поранення дістав 43-річний водій, його госпіталізовано та надається необхідна медична допомога.

Ворожий ракетний удар зафіксовано в Слобідському районі Харкова. Влучання є у приватний житловий будинок. Його зруйновано.

Загинула людина.

За оновлено інформацією прокуратури, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 14 людей.

"За уточненою інформацією, у 75-річної та 42-річної жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також з таким діагнозом - 62-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки окупантів в одному з районів міста зруйновано 2 житлові будинки. Ще 22 приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.