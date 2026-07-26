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Розвідка: Світ дистанціюється від стосунків з "токсичною" Росією

Індія, Азербайджан і Ботсвана висловили дипломатичні протести.

Розвідка: Світ дистанціюється від стосунків з "токсичною" Росією
Фото: Служба зовнішньої розвідки

Агресивна політика Росії дедалі більше відштовхує міжнародних партнерів, а країни, які раніше підтримували або співпрацювали з Москвою, починають дистанціюватися від Кремля.

Про це повідомили у СЗР України.

За даними розвідки, протягом останніх десяти днів Росія отримала дипломатичні демарші одразу від трьох держав – Індії, Азербайджану та Ботсвани.

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У СЗР зазначають, що ці країни представляють різні регіони світу, де Москва традиційно намагалася зберігати або посилювати свій вплив, однак нині її міжнародний авторитет продовжує знижуватися.

Зокрема, Індія висловила рішучий протест після російського ракетного удару по суховантажу MV Golden Leo, який виходив із порту Одеси. Внаслідок атаки загинули четверо громадян Індії. Міністерство закордонних справ країни заявило, що удари по комерційних суднах і загибель цивільних є неприйнятними.

У СЗР вважають, що така реакція свідчить про суттєві зміни у відносинах між Москвою та Нью-Делі, які тривалий час вважалися стратегічними партнерами.

Водночас Азербайджан вручив Росії ноту протесту через атаку на автозаправну станцію азербайджанської компанії SOCAR у Миколаївській області. Баку вимагав провести всебічне розслідування та забезпечити дотримання міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільних об'єктів.

Президент Азербайджану заявив про готовність країни повністю замінити Росію на європейському ринку нафти й газу, що, на думку української розвідки, свідчить про втрату Росією статусу надійного енергетичного партнера.

Також офіційний протест пролунав із Ботсвани. Влада країни заявила про занепокоєння через збільшення випадків обманного вербування своїх громадян для участі у війні на боці Росії проти України.

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що ці події демонструють подальше послаблення міжнародних позицій Кремля та зростання його дипломатичної ізоляції.

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