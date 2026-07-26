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Російські найманці покинули союзників під час бою в Малі, десятки військових хунти загинули, – ГУР

Російська сторона не надала малійським військовим ані наземної, ані повітряної допомоги.

Російські найманці покинули союзників під час бою в Малі, десятки військових хунти загинули, – ГУР
Фото: ГУР МОУ

Підконтрольний Міноборони РФ "Африканський корпус" зазнав втрат у Малі після засідки, яку на початку липня 2026 року влаштували місцеві повстанські угруповання. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, засідка сталася поблизу населеного пункту Табришат у районі Ґао на північному сході Малі. Під удар потрапила колона, у складі якої перебували російські найманці та військовослужбовці малійської хунти.

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У ГУР стверджують, що під час бою, коли колона почала зазнавати значних втрат у бронетехніці та особовому складі, російські військові відступили, залишивши своїх союзників без підтримки.

За інформацією розвідки, попри наявність у "Африканського корпусу" ударних безпілотників "Оріон", а також гелікоптерів Мі-24 і Мі-8, російська сторона не надала малійським військовим ані наземної, ані повітряної допомоги.

За попередніми даними, унаслідок бою повстанці ліквідували щонайменше 60 військовослужбовців малійської армії, ще не менше 30 потрапили в полон. Десятки військових зазнали поранень.

У ГУР наголошують, що цей випадок свідчить про ставлення Росії до своїх союзників. За твердженням української розвідки, військових малійської хунти використовують як "гарматне м'ясо" для реалізації російських інтересів, а аналогічну тактику Кремль застосовує і під час війни проти України.

Крім того, за даними ГУР, командування "Африканського корпусу" використовує військових Малі для виконання господарських робіт, а також нібито формує корупційні схеми серед керівництва місцевої армії, зокрема шляхом продажу стрілецької зброї, яка раніше постачалася як "військова допомога".

У розвідці вважають, що головною метою Росії в Малі є встановлення контролю над природними ресурсами країни, передусім родовищами золота та урану, а також розширення свого впливу на Африканському континенті.

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