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​Румунія підтвердила, що збила Shahed над своєю територією

Уламки ще одного збитого безпілотника шукають.

​Румунія підтвердила, що збила Shahed над своєю територією
Ілюстративне фото
Фото: News.ro

У Румунії офіційно підтвердили, що безпілотник, збитий 24 липня в районі Бузеу, був дроном типу Shahed. Саме такими Росія атакує Україну. Про це повідомляє румунська редакція Euronews.

За даними прокуратури, безпілотник збили поблизу населеного пункту Падіна. Після цього фахівці виявили уламки дрона та ракети-перехоплювача. Їх передали на детальну експертизу. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження через політ безпілотника в забороненій зоні.

У Міністерстві оборони Румунії повідомили, що уламки дрона знайшли на території повіту Бузеу. Водночас кратер від ще однієї ракети та її уламки виявили в сусідньому повіті Бреїла.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Руйнувань також не зафіксували.

Тим часом румунські військові продовжують пошуки уламків другого безпілотника, який збили вранці 25 липня. Це перші випадки, коли Румунія збила дрони-порушники у своєму повітряному просторі.

Румунія почала збивати російські дрони над своєю територією

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