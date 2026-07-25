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Румунія збила ще один дрон, який порушив її повітряний простір

Інцидент стався за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге.

Румунія збила ще один дрон, який порушив її повітряний простір
Фото: EPA/UPG

Військово-повітряні сили Румунії вранці 25 липня вдруге за два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X.

"Цього ранку о 8:30 нову дрон було збито в румунському повітряному просторі", – ідеться у повідомленні.

За словами президента, безпілотник знищив румунський пілот з борту винищувача F-16.

Дан уточнив, що інцидент стався за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге.

  • Це вже другий випадок за останні два дні, коли румунські військові збивають безпілотник, що порушив повітряний простір країни. 24 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник. Інцидент стався поблизу міста Падіна, повіт Бузеу.
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