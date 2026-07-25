Румунія збила ще один дрон, який порушив її повітряний простір

Інцидент стався за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге.

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Військово-повітряні сили Румунії вранці 25 липня вдруге за два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X.

"Цього ранку о 8:30 нову дрон було збито в румунському повітряному просторі", – ідеться у повідомленні.

За словами президента, безпілотник знищив румунський пілот з борту винищувача F-16.

În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Delta). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 25, 2026

Дан уточнив, що інцидент стався за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге.