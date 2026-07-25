Reuters: В Ірландії перехопили автомобіль з готовою бомбою

Ірландська поліція перехопила автомобіль, який прямував у напрямку кордону з Північною Ірландією. Усередині транспортного засобу правоохоронці виявили потужний вибуховий пристрій, повідомляє Reuters.

Автомобіль зупинили неподалік міста Каррікмакросс у графстві Монаган, приблизно за 10 кілометрів від кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією. Для знешкодження небезпечної знахідки на місце викликали армійський підрозділ саперів.

Комісар поліції Ірландії Джастін Келлі заявив, що йшлося не про окремі компоненти, а про повністю готовий вибуховий пристрій. За його словами, у разі детонації він міг спричинити значні руйнування.

За підозрою у причетності до перевезення вибухівки затримали жінку віком близько 20 років. Їй уже висунули обвинувачення, і вона має постати перед судом у місті Трім. Також поліція затримала чоловіка віком близько 40 років, якого наразі допитують.

Слідство розглядає версію про причетність до інциденту радикальних республіканських угруповань, які виступають проти британського контролю над Північною Ірландією та не підтримали Белфастську угоду 1998 року.

Попри завершення багаторічного конфлікту, окремі екстремістські угруповання й надалі здійснюють поодинокі атаки, зокрема намагаються використовувати заміновані автомобілі. Під час конфлікту в Північній Ірландії загинули близько 3600 людей.