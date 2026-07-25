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SpaceX провела перший успішний запуск ракети після перетворення на публічну компанію

Через годину польоту Starship м'яко приводнився в Індійському океані.

SpaceX провела перший успішний запуск ракети після перетворення на публічну компанію
Ракета Starship на старті
Фото: EPA/UPG

Американська компанія SpaceX здійснила 13-ий тестовий політ своєї ракети Starship, яку команда розробників на чолі з Ілоном Маском проєктувала для здійснення висадки на Місяць та на Марс.

Як пише BBC, цей запуск був особливим, адже став першим після того, як SpaceX перетворилась на публічну компанію і почала продавати свої акції. Це дозволило Маску на певний час стати доларовим трильйонером.

Приводів для хвилювання інвесторам космічний техногігант цього разу практично не дав. Старт переносили через погану погоду, але сам політ минув без надзвичайних ситуацій. Starship вивів на орбіту 20 супутників Starlink третього покоління для поліпшення якості роботи супутникового інтернету, після чого за годину після злету м'яко приводнився в Індійському океані.

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