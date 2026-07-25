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Трамп заявив, що не продає зброю Україні, "як і Путін та Сі не продають Ірану"

Республіканець вплутав Україну у свої справи з диктаторами.

Трамп заявив, що не продає зброю Україні, "як і Путін та Сі не продають Ірану"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкинув звинувачення на адресу китайського та російського диктаторів Сі Цзінпіня і Путіна у тому, що вони продають зброю Ірану.

У власній соціальній мережі Truth Social господар Білого дому зазначив, що під час візиту до Китаю отримав від Сі запевнення, що той за жодних обставин не буде постачати ісламській республіці озброєння.

Що ж до Путіна, то Трамп підкреслив, що, "попри жахливу війну в Україні, зберігає з ним відносини так само, як із Зеленським". Також республіканець підкреслив, що кремлівський правитель "знає, що я не продаю зброю Україні, а тільки НАТО, а як її розподіляють далі, не маю уявлення". Це нібито має слугувати гарантією того, що й Путін не буде озброювати Іран. 

Трамп додав, що якби Китай та Росія брали участь у війні на Близькому Сході в ролі продавців зброї для Ірану, то "це було б для них погано і зовсім не в їхніх інтересах".

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