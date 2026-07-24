США запровадили нові санкції проти мережі іранського фінансиста Бабака Занджані

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти мережі іранського бізнесмена Бабака Занджані, підсилюючи економічний тиск на Тегеран.
Під нові обмеження потрапили чотири фізичні особи і дев'ять компаній, пов'язаних із схемою ухилення від санкцій, пише Bloomberg.
До «чорного списку» потрапили криптовалютні біржі Занджані, а також їхні керівники і топменеджери. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, відомство й надалі перекриватиме доступ до економічних ресурсів для корумпованої еліти іранського режиму та її фінансових заступників.
- У 2016 році іранський суд засудив Занджані до смертної кари за корупцію, проте у 2024 році вирок пом'якшили. Відтоді він знову став публічно підтримувати пов'язані з режимом економічні проєкти.
- Бізнесмен розбудував мережу великих інфраструктурних, транспортних та цифрових компаній.
- У січні США вже вводили санкції проти мережі фінансиста.