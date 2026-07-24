США запровадили нові санкції проти мережі іранського фінансиста Бабака Занджані

До «чорного списку» потрапили криптовалютні біржі Занджані, а також їхні керівники і топменеджери.

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Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти мережі іранського бізнесмена Бабака Занджані, підсилюючи економічний тиск на Тегеран.

Під нові обмеження потрапили чотири фізичні особи і дев'ять компаній, пов'язаних із схемою ухилення від санкцій, пише Bloomberg.

До «чорного списку» потрапили криптовалютні біржі Занджані, а також їхні керівники і топменеджери. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, відомство й надалі перекриватиме доступ до економічних ресурсів для корумпованої еліти іранського режиму та її фінансових заступників.