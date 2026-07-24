В Сопоті ухвалили резолюцію проти антиукраїнської кампанії та закликали владу Польщі протидіяти

Автори документа зазначили, що нині в Польщі проживає близько 2 мільйонів українців.

Рада міста Сопот ухвалила резолюцію, в якій закликала президента, уряд і парламент Польщі протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Автори документа заявляють про радикалізацію суспільних настроїв, поширення дезінформації та мови ненависті щодо українців і наголошують, що це загрожує польсько-українським відносинам.

Про це повідомляє Наш Вибір, посилаючись на місцеву депутатку Барбару Бжезіцьку.

Автори резолюції наголошують, що усвідомлюють складну й трагічну історію польського та українського народів, яка в минулому була джерелом страждань. Водночас вони зазначають, що сьогодні ці сторінки історії використовують популісти і ворожі Польщі зовнішні сили, щоб розпалювати ненависть і погіршувати польсько-українські відносини.

У резолюції зазначається, що нині в Польщі проживає близько 2 мільйонів громадян України. Якщо в середньому по країні українські учні становлять 8,5% школярів, то в Сопоті цей показник значно вищий – 17% у початкових школах. Автори документа наголошують, що українські діти та їхні родини стали невіддільною частиною місцевої громади, тому зростання ворожості щодо них викликає особливе занепокоєння.

Автори документа також закликали політичні сили не використовувати антиукраїнську риторику під час передвиборчої кампанії та не розпалювати суспільні настрої заради політичної вигоди.

У зв’язку з цим Рада міста Сопота закликала запустити загальнонаціональну інформаційну кампанію про високий рівень зайнятості українців у Польщі та їхній вагомий внесок у польську економіку та рішуче протидіяти ксенофобським і націоналістичним наративам.