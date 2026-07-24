До кінця року в ЄС прагнуть відкрити всі кластери вступних переговорів з Україною.

Про це заявив прем'єр Ірландії, яка головує в Радіє ЄС, Міхол Мартін в інтерв’ю «Європейській правді».

«До кінця року ми прагнемо відкрити всі кластери вступних переговорів з Україною. Це – наша мета. Минулого тижня ми відкрили кластер 6, а до того кіпрське головування відкрило перший кластер. Безпосередня наступна мета – відкрити одночасно кластери №2 і 3, і зробити це якомога швидше. А далі, до кінця року, відкрити решту кластерів (тобто №4 і 5). Звісно, для цього ще доведеться попрацювати з іншими державами, переконати їх. Але ми поставили собі цю мету», - сказав Мартін.

Він зауважив, що Молдова «прив’язана» до України. Минулого тижня блок закри кілька глав для Албанії. Щодо інших кандидатів, то Чорногорія близька до вступу, і ЄС хоче закрити всі розділи з нею цього року.

Глава ірландського уряду зауважив, що нашій державі «потрібні подальші реформи у сферах верховенства права, боротьби з корупцією тощо». Також потрібно переконати інші країни-члени ЄС у важливості вступу України до блоку.

Напередодні посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що на думку Єврокомісії Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів.Щоправда, Угорщина знову заблокувала рішення щодо 2 і 3 кластерів переговорів про вступ ЄС для України і Молдови. Нову спробу затвердити результати скринінгу запланували на 1 вересня.