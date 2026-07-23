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Матернова: Єврокомісія заявила, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів

За її словами, найскладнішим питанням буде реформа Офісу Генерального прокурора.

Матернова: Єврокомісія заявила, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів
Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова
Фото: Зоряна Стельмах

Єврокомісія заявила, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів.

Про це в інтерв’ю на Українському Радіо розповіла пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

За її словами, кожен крок на шляху вступу до ЄС потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів і цієї одностайності Україна може досягти вже найближчим часом.

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"Адже Європейська комісія вже заявила, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів. Отже, бракує лише досягнення консенсусу щодо цього. Я дуже сподіваюся, що це станеться протягом найближчих кількох тижнів або місяців", — зазначила Матернова.

Вона також додала, що найскладнішими питаннями будуть реформа Офісу Генерального прокурора та подолання системної спадщини, яка досі зберігається у цій установі.

 "Можу сказати, що це проблема, з якою й сьогодні стикаються і намагаються впоратися деякі держави-члени ЄС із посткомуністичним минулим, зокрема і моя країна", - йдеться в заяві.

Крім того, як заявила пані посол, постануть питання реформування правоохоронних органів, а також небажання або вагання проводити глибокі реформи під час дії воєнного стану. 

  • Угорщина знову заблокувала рішення щодо 2 і 3 кластерів переговорів про вступ ЄС для України і Молдови. Нову спробу затвердити результати скринінгу запланували на 1 вересня.
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