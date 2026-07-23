Матернова: Єврокомісія заявила, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів

За її словами, найскладнішим питанням буде реформа Офісу Генерального прокурора.

Єврокомісія заявила, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів.

Про це в інтерв’ю на Українському Радіо розповіла пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

За її словами, кожен крок на шляху вступу до ЄС потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів і цієї одностайності Україна може досягти вже найближчим часом.

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"Адже Європейська комісія вже заявила, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів. Отже, бракує лише досягнення консенсусу щодо цього. Я дуже сподіваюся, що це станеться протягом найближчих кількох тижнів або місяців", — зазначила Матернова.

Вона також додала, що найскладнішими питаннями будуть реформа Офісу Генерального прокурора та подолання системної спадщини, яка досі зберігається у цій установі.

"Можу сказати, що це проблема, з якою й сьогодні стикаються і намагаються впоратися деякі держави-члени ЄС із посткомуністичним минулим, зокрема і моя країна", - йдеться в заяві.

Крім того, як заявила пані посол, постануть питання реформування правоохоронних органів, а також небажання або вагання проводити глибокі реформи під час дії воєнного стану.