Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаЕкономікаБізнес

Епіцентр відкрив флагманський магазин Епік у Києві Новини компаній

Компанія запустила дитячий магазин нового формату з товарами для кідалтів, бренд-зонами, “живими” динозаврами та можливістю тестування іграшок. 

Епіцентр відкрив флагманський магазин Епік у Києві

Новий Епік площею понад 2400 кв. м розпочав роботу в середині липня на другому поверсі столичного ТЦ Епіцентр на вулиці Берковецькій, 6-В.  

Тут представлено широкий асортимент товарів (60 000 артикулів) від провідних світових брендів та популярних у споживача власних торгових марок (Bambinelli, Hello World, Pixie, MaxxPro Kids). В тому числі товарів для немовлят, дитячого транспорту і меблів, а також одягу, взуття та текстилю українських і міжнародних виробників. До прикладу, в цьому магазині відкрилася перша в мережі повноцінна бренд-зона відомого фінського виробника Reima. 

Однією з особливостей нового формату стало суттєве розширення зон для кідалтів - дорослих покупців, які захоплюються іграшками, колекціонуванням та попкультурою. Вже на вході в магазин відвідувачів зустрічає зона колекційних фігурок із персонажами фільмів, коміксів і відеоігор, де представлені оригінальні Labubu та інші популярні колекційні серії. Поруч облаштовані одна з найбільших LEGO-зон, окрема стіна популярних машинок Hot Wheels і великий вибір настільних ігор, конструкторів та колекційних товарів.

Реклама

Окремою перевагою нового флагмана стали зони, де покупці можуть протестувати іграшки, а також масштабні інтерактивні інсталяції, серед яких реалістичні анімовані динозаври, що роблять відвідування Епіка справжньою сімейною пригодою.

Крім того, в новому форматі компанія вперше реалізувала окремий відділ з книгами, розташувавши поруч зручні зони для читання та відпочинку. 

«Ми бачимо, що останніми роками стрімко зростає популярність товарів для кідалтів, тому створили простір, який буде цікавий не лише дітям, а й дорослим. Водночас нашим головним завданням залишається можливість запропонувати сім'ям усе необхідне для розвитку, навчання, творчості та дозвілля дітей в одному місці. Саме тому новий Епік поєднує найбільший асортимент товарів, відомі світові бренди, інтерактивний формат та можливість отримати нові емоції від кожного візиту», - прокоментувала директорка напрямку “Дитячі товари” мережі Епіцентр Олена Соловйова

Окрім широкого асортименту товарів, в новому магазині подбали про додаткові сервіси і зручність клієнтів. Зокрема, тут працюватиме концептуальна дитяча перукарня, а батьки зможуть скористатися кімнатою матері і дитини, щоб погодувати немовля, переодягти підгузок, виконати гігієнічні процедури чи просто дати дитині відпочити.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies