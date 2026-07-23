Епіцентр відкрив флагманський магазин Епік у Києві

Компанія запустила дитячий магазин нового формату з товарами для кідалтів, бренд-зонами, “живими” динозаврами та можливістю тестування іграшок.

Новий Епік площею понад 2400 кв. м розпочав роботу в середині липня на другому поверсі столичного ТЦ Епіцентр на вулиці Берковецькій, 6-В.

Тут представлено широкий асортимент товарів (60 000 артикулів) від провідних світових брендів та популярних у споживача власних торгових марок (Bambinelli, Hello World, Pixie, MaxxPro Kids). В тому числі товарів для немовлят, дитячого транспорту і меблів, а також одягу, взуття та текстилю українських і міжнародних виробників. До прикладу, в цьому магазині відкрилася перша в мережі повноцінна бренд-зона відомого фінського виробника Reima.

Однією з особливостей нового формату стало суттєве розширення зон для кідалтів - дорослих покупців, які захоплюються іграшками, колекціонуванням та попкультурою. Вже на вході в магазин відвідувачів зустрічає зона колекційних фігурок із персонажами фільмів, коміксів і відеоігор, де представлені оригінальні Labubu та інші популярні колекційні серії. Поруч облаштовані одна з найбільших LEGO-зон, окрема стіна популярних машинок Hot Wheels і великий вибір настільних ігор, конструкторів та колекційних товарів.

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Окремою перевагою нового флагмана стали зони, де покупці можуть протестувати іграшки, а також масштабні інтерактивні інсталяції, серед яких реалістичні анімовані динозаври, що роблять відвідування Епіка справжньою сімейною пригодою.

Крім того, в новому форматі компанія вперше реалізувала окремий відділ з книгами, розташувавши поруч зручні зони для читання та відпочинку.

«Ми бачимо, що останніми роками стрімко зростає популярність товарів для кідалтів, тому створили простір, який буде цікавий не лише дітям, а й дорослим. Водночас нашим головним завданням залишається можливість запропонувати сім'ям усе необхідне для розвитку, навчання, творчості та дозвілля дітей в одному місці. Саме тому новий Епік поєднує найбільший асортимент товарів, відомі світові бренди, інтерактивний формат та можливість отримати нові емоції від кожного візиту», - прокоментувала директорка напрямку “Дитячі товари” мережі Епіцентр Олена Соловйова.

Окрім широкого асортименту товарів, в новому магазині подбали про додаткові сервіси і зручність клієнтів. Зокрема, тут працюватиме концептуальна дитяча перукарня, а батьки зможуть скористатися кімнатою матері і дитини, щоб погодувати немовля, переодягти підгузок, виконати гігієнічні процедури чи просто дати дитині відпочити.