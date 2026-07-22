За роки роботи ми помітили цікаву закономірність. Підприємці майже ніколи не звертаються із запитанням: «Чи законно це?». Вони приходять із зовсім іншими словами: «Ми вже домовилися», «Контракт потрібно підписати сьогодні», «Партнер просить швидко погодити нову редакцію». Саме в цей момент і починається наша робота.

Перш ніж відкривати договір, ми намагаємося зрозуміти саму угоду. Як компанія заробляє на цьому проєкті? Хто фактично контролює виконання домовленостей? Що станеться, якщо одна зі сторін просто перестане відповідати на листи? Без цих відповідей навіть ідеально складений документ легко перетворюється на набір красивих формулювань.

Ось по якій причині Юридична компанія 4B тримає марку, а клієнти звертаються не за шаблонними документами, а за рішеннями, які враховують реальну роботу бізнесу.

Не всі ризики прописані в законі

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Найскладніші проблеми рідко пов'язані з незнанням законодавства. Значно частіше вони виникають через те, що сторони по-різному уявляли майбутню співпрацю.

Один партнер переконаний, що може змінити технічне завдання будь-якої миті. Інший вважає, що кожна зміна потребує нового погодження. У договорі про це – лише одне речення. Саме воно потім визначає, хто нестиме витрати.

Тому під час аналізу документів ми не шукаємо складні юридичні конструкції. Нас цікавлять місця, де звичайні робочі процеси можуть перетворитися на конфлікт.

Хороший договір відповідає на незручні запитання

Ми часто пропонуємо клієнту уявити ситуацію, яка йому здається малоймовірною.

Контрагент затримав оплату.

Постачання перенесли на місяць.

Директор компанії змінився.

Ключовий співробітник звільнився.

Якщо після кожного такого прикладу відповідь доводиться шукати в законі, документ потребує доопрацювання. Якщо ж порядок дій зрозумілий одразу, значить договір уже виконує свою головну функцію – не створює зайвих питань у критичний момент.

Ми не продаємо документи

Документ можна скласти за один день. Розібратися, як саме працює бізнес клієнта, набагато складніше.

Саме тому перед підготовкою будь-якого рішення ми ставимо багато запитань. Як ви працюєте з постійними клієнтами? Хто погоджує зміни? Які домовленості залишаються лише на словах? Які ризики вже виникали раніше?

Відповіді на них впливають на результат значно сильніше, ніж десятки цитат із законодавства.

Юридичний супровід приносить користь лише тоді, коли він враховує не абстрактні правові норми, а щоденні процеси саме вашої компанії. У такому випадку право перестає бути реакцією на проблему і стає інструментом, який допомагає бізнесу працювати спокійніше та прогнозованіше.