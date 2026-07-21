Україна отримає від МВФ близько 690 млн доларів найближчим часом

Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це дозволило виділити черговий транш розміром близько 690 млн доларів США, які наша держава може отримати найближчим часом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВФ, а також про це написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

«Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування. Це відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів», – зазначив глава уряду і додав, що у межах перегляду погодили оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми.

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«Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу», – написав Корецький.

Загальний обсяг фінансування України за цією програмою зріс до приблизно 2,2 млрд доларів.

У МВФ зазначили, що Україна загалом успішно виконує умови програми: всі кількісні показники станом на кінець березня були досягнуті, однак реалізація окремих структурних реформ сповільнилася. Також ціль щодо чистих міжнародних резервів на кінець червня не була виконана, зокрема через негативний вплив війни на Близькому Сході.

У фонді зазначають, що, попри триваючу російську агресію, погіршення зовнішньої кон'юнктури та надзвичайно високі ризики Україна змогла зберегти макроекономічну і фінансову стабільність. Виважена економічна політика, тісна співпраця в рамках програми МВФ та значна міжнародна фінансова допомога дозволили підтримувати стабільність навіть у винятково складних умовах.

Але економічні перспективи погіршилися, насамперед через посилення атак на критичну інфраструктуру та негативний вплив війни на Близькому Сході. Темпи реформ сповільнилися: кілька структурних маяків були виконані із запізненням або не виконані взагалі.

Українська влада погодилася скорегувати та переглянути графік реалізації ключових реформ, підтвердивши прихильність цілям програми у сферах фіскальної політики, державного управління, боротьби з корупцією, енергетики та фінансового сектору.

Виконавча рада завершила консультації за статтею IV 2026 року, яка була зосереджена на політиці збереження макроекономічної стабільності у період війни, а також підтримки переходу України до динамічної ринкової економіки, яка відповідає цілям вступу до ЄС.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що найближчим пріоритетом для України залишається збереження макроекономічної стабільності через відповідальну бюджетну та монетарну політику, мобілізацію внутрішніх доходів, гнучкий валютний курс і забезпечення стійкості фінансової системи.

«Економічний успіх України залежатиме від прискорення реформ, які сприятимуть більш динамічному приватному сектору, зменшенню неформальної економіки, зміцненню управління та верховенства права, покращенню інвестиційного клімату, поглибленню фінансових ринків та підтримці вступу до ЄС», – сказала вона.

Очікується, що наступні консультації з Україною за статтею IV відбудуться відповідно до рішення Виконавчої ради щодо циклів консультацій для членів, які мають домовленості з Фондом.