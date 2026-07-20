Вартість будівельних матеріалів для ремонту Берковецького кладовища в Києві завищили у 1,5-2,5 рази дорожче ринку.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Наші гроші".

Так, ритуальна служба СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» КМДА 8 липня за результатами тендеру замовила ТОВ "Дорбау" ремонт Міського кладовища за 362,36 млн грн, повідомляється у системі "Прозорро".

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Капремонт мають виконати до кінця 2027 року. Йдеться про дорожні роботи, влаштування тротуару, огорожі, плато і зовнішнього освітлення та встановлення намогильних споруд, флагштоків і монументу.

Закупівля фінансується з міського бюджету: 78,48 млн грн цього року, а решта – наступного. Роботи оплачуватимуть протягом 10 банківських днів після їхнього виконання, але договір дозволяє аванс. Договірна ціна динамічна, тобто платити можна по цінах, що відрізняються від кошторису в меншу сторону.

"Для участі в торгах підрядник мав погодитись на можливе відтермінування платежів на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців після його закінчення. Тобто гроші за виконані роботи учасник тендеру може отримати взагалі невідомо коли, якщо замовник не вирішить з якихось причин заплатити раніше. Ця «заточка» дозволяє замовнику окремо торгуватись з підрядником стосовно строків оплати", - йдеться в матеріалі.

Найбільше коштів припадає на гранітні намогильні споруди за затвердженими Київрадою зразками, ціни яких неможливо порівняти з ринком. Але також значні суми йдуть на дорожні матеріали по високих цінах. Дорожні роботи заплановано на липень-жовтень цього року.

Наприклад, дорожні матеріали у кошторисі значно дорожчі за ринкові:

асфальтобетон - 11,5–12 тис. грн/т (ринок 6–9 тис. грн/т),

щебенево-піщані суміші - 1 724 грн/м³ (ринок 842–1 063 грн/м³),

пісок - 1 190 грн/м³ (ринок ~480 грн/м³).

Раніше, в квітні на тендері "Київавтодору" такий самий асфальтобетон крупнозернистий щільний типу А марки 1 на БМПА 50/70-60 коштував 7 750 грн/т.

Флагштоки із нержавіючої сталі марки 304 висотою 3,0 м із тризубом та блоком підняття прапору врахували по 6 060 грн. «Лідер-Агро» пропонує різні флагштоки з нержавіючої сталі висотою 3,0 м із тризубом під різні варіанти монтажу по 3 800-4 000 грн; але блок підняття прапору в описах не згадано, а фото вказують на його відсутність: прапор висить на петлях.

Тротуарні гранітні плити (1000)700х300х30 мм вказали по 2 936 грн/кв. м, однак спосіб обробки і вид граніту невідомі, а ринкові ціни дуже різняться саме залежно від цього. Одну бронзову скульптурну композицію внесли у кошторис із вартістю 8,94 млн грн.

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Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Для участі в тендері потрібен був аналогічний договір за 2021-2026 роки на реконструкцію, капітальний або поточний ремонт об’єктів в межах міст чи інших населених пунктів. Цей договір мав підтверджувати досвід влаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей в обсязі не менше 2 000 кв. м, влаштування покриттів із гранітних плит в обсязі не менше 1 500 кв. м та встановлення намогильних споруд в обсязі не менше 200 шт (±5%).

Також вимагалась наявність головного інженера, начальника дільниці, виконроба, майстра, геодезиста, інженера виробничого відділу (повинен здійснювати функції кошторисника), операторів машин та механізмів у достатній кількості, а також не менше 15 робітників.

Крім того, замовник встановив мінімальний список власного або залученого обладнання: пересувний компресор, пересувна електростанція, екскаватор-навантажувач, два зварювальні агрегати, два бортові автомобілі вантажопідйомністю не менше 5 т, два гладковальцеві вібраційні самохідні дорожні котки, самохідний дорожній коток на пневмоколісному ходу, два крани, асфальтоукладальник, поливо-мийна машина, бульдозер і маркувальна машина.

Забезпечення тендерної пропозиції складало 730 тис грн, а договору – 0,2% його вартості.

Ритуальну службу СКП "Спецкомбінат ПКПО" з 2023 року очолює Олександр Красіко.