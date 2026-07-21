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Ворог знищив торговий центр Епіцентр у Сумах Новини компаній

Через небезпеку повторних ударів рятувальники довго не могли загасити вогонь. 

Унаслідок чергової російської атаки в ніч на 21 липня повністю згорів торговий центр Епіцентр у Сумах. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

За попередньою інформацією, близько 22:30 внаслідок атаки безпілотників в одному з торгових відділів ТЦ виникла пожежа. Через надзвичайно високий рівень небезпеки та повторні удари рятувальники тривалий час не могли розпочати її гасіння. Зрештою вогонь повністю знищив будівлю торгового центру. Станом на ранок на місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС.

 

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Торговий центр Епіцентр у Сумах загальною площею понад 23 000 кв. м відкрив свої двері 1 листопада 2014 року. Для компанії Епіцентр це не просто втрачена будівля. Це місце, яке майже 12 років було частиною життя Сум, місцем роботи для сотень людей і простором, куди щодня приходили тисячі містян, щоб облаштовувати свої домівки, будувати, ремонтувати та планувати майбутнє.

Компанія висловлює щиру вдячність рятувальникам, які, ризикуючи власним життям під загрозою повторних атак, продовжували виконувати свій обов’язок. Ми також зробимо все можливе, щоб підтримати наших працівників, які втратили своє робоче місце, та якнайшвидше подолати наслідки цього чергового акту російського терору 

З початку повномасштабного вторгнення було повністю знищено вже дев’ять торгових центрів Епіцентр у різних регіонах України. Ще один торговий центр залишається на тимчасово окупованій території, а 14 об’єктів компанії зазнали пошкоджень. Також було зруйновано логістичний хаб на Київщині.

Загальна площа знищених, окупованих та пошкоджених об’єктів становить близько 660 тисяч квадратних метрів. Це сотні тисяч квадратних метрів бізнесу, який роками створювався для українців, забезпечував людей роботою, сплачував податки та підтримував економіку країни навіть під час війни.

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